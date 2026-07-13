Meclis'te terörsüz Türkiye zirvesi: Ala, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te önemli bir görüşme gerçekleşecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala , DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek.

15 Temmuz Çarşamba günü Meclis'te gerçekeleşecek görüşmenin gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak.

Edinilen bilgiye göre görüşmede sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve karışılıklı görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

GÖZLER MECLİS'TEN ÇIKARILACAK YASADA

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin Meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor .

Buna göre, çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır." yönünde teyit kararı alması beklenecek.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.