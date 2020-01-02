Meclis'te tezkere günü

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Oturumda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.



Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.



MHP'nin destek vereceğini açıkladığı tezkereye Saadet Partisi de evet diyeceğini duyurdu. Ancak Meclis'te iki sandalyesi olan Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Cihangir İslam oturuma katılmayacağını açıkladı.

CHP ve HDP'nin ardından İYİ Parti de hayır oyu vereceğini açıkladı.



TEZKEREDE NE VAR?



Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.