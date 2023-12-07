Meclis’te TikTok sunumu | TikTok Türkiye Sözcüsü: “Toplum hassasiyetlerine azami özen gösteriyoruz”

“Ulus aşırı dijital ağlar maalesef halihazırda uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı ve hukuksuzluğun kol gezdiği bir yer haline gelmiştir.” diyen Hüseyin Yayman, hem kamu düzeninin sağlanması hem de bireysel özgürlüklerin korunması anlamında, bir denge sağlanması gerektiğine inandığını dile getirdi.



Yayman, “Bir şehrin meydanında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafındakilerin para bağışlaması, hayatın olağan akışına ters ise dijitalde de terstir.” diye konuştu.



Daha fazla sorumlu ve dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Yayman, bu durumun sadece TikTok için değil, tüm dijital platformlar için geçerli olduğunu söyledi.



Yayman şöyle devam etti:



“Burada özellikle çocuk yaşta dijital ağ sağlayıcılarının birtakım çocuklara yönelik uygulamalar yapması asla kabul edilemez. Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili TBMM'de birtakım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim. Bir kez daha şunu sormak isterim: Fenomen de neyin fenomeni? Kuşak itibarıyla iyiliğin, erdemin, merhametin, insanlığın, vicdanın ve doğru insan olmanın evrensel normalar olduğunu, insanların iyilik üzere olması gerektiğini, böyle bir eğitimden geçmiş insanlarız. Kötülüğün, yalanın, uyuşturucunun ve burada söyleyemeyeceğim pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez.”

TIKTOK SÖZCÜSÜ: PROAKTİF VE ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER UYGULADIK



Yayman’ın ardından sözü TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen aldı.



Gelen, TikTok’u Türkiye’de 10 milyon kişi tarafından kullanıldığını anlattı.



“Platform olarak TikTok topluluğunu güvende tutmanın sorumluluğu, bizim için en önemli konuların başında gelmektedir.” diyen Gelen, “Platformumuzun ve her gün TikTok'a gelen milyonlarca insanın güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için tüm bu hadiseler esnasında proaktif ve önleyici önlemler uyguladık. Bu proaktif tutumumuzu hem TikTok kullanıcılarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemizin toplumsal hassasiyetlerini gözetmek amacıyla uyguladık.” şeklinde konuştu.



“AİLE EŞLEŞMESİ” MODU



Moderasyon konusunun ve zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının herkes açısından ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Gelen, “aile eşleşmesi” moduyla, ebeveynlere çocuklarının uygulama kullanımını inceleme ve kontrol etme imkanı sunduklarını anlattı.



“TOPLUM HASSASİYETLERİNE AZAMİ ÖZEN GÖSTERİYORUZ”



Gelen şöyle devam etti:



“Şunu bilmenizi isterim ki amacımız; her zaman topluluğumuzun TikTok'a geldiğinde güvenli, olumlu ve eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamak olmuştur; hem gençler hem de aileler için. Bunu yaparken de ülkemizin kanunlarına, yönetmeliklerine ve beklentilerine uyum sağlamanın yanı sıra toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulundurmaya azami özen gösteriyoruz. Bundan sonra da sizlerle ve tüm paydaşlarımızla beraber bu alandaki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.” NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun