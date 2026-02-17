Meclis'te yemin kavgası. Bahçeli: Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterip Gazze'nin sesinin yeterince duyulmadığına işaret etmiştir.

Geçen hafta göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis'teki yemin töreninde yaşananlara ilişkin CHP'ye tepki gösteren Bahçeli, “Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

İSRAİL'İN BATI ŞERİA ADIMI

"Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Suçsuz, günahsız bir sivil halkın çığlıkları yeterince duyulmamıştır. Şımarık ve soykırımcı İsrail Başkanı ve hükümeti insan hakları ihlaline, adalet ve hukuk inkarlarına devam etmiştir.

İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Barı Şeria'da aldığı karar uluslararası hukukun çiğnemesi olduğu kadar süregelen soykırım suçunun farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında hak iddiası sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Son vahim gelişmeler barışçıl adımlarına gölge düşürmektedir.

“İSTİKRAR ADASI”

Türkiye masada ve sahada aynı. Türkiye istikrar adası gibi sivrilmektedir. Kesintisiz diplomatik atılımlar taktir ve tebrike layıktır. Nerede sorun varsa Türkiye oradadır. Ülkelerin siyasi birliği ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden sahiplenen bir Türkiye gerçeği hepimizin adına bir talihtir. Süper güçlü Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD- İran müzakereleri ilerlemelidir. Müzakerenin bozulmaması ve fikir birliği temennimizdir. Bölgesel dengelerler küresel dengeler de sarsılacaktır.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka insan vicdanını tatmin edecek ikinci bir seçenek yoktur.

Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Devletimiz depremin ilk anından itibaren kaynaklarını harekete geçirmiştir. Hiçbir insanımız mağdur edilmemiştir. Yıkılan yapılmış, ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir.

CHP ile toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek istismar ve rant peşine düşmüşlerdir. Yalana bin yalan katlamak siyaset olamaz. CHP doğal afetten siyasi afet çıkarmaya çalışıyor. Depremin dedikodusu olmaz. CHP'nin işi gücü fitne, fesat.

MECLİS'TE YEMİN KAVGASI

Bakanlara atanan değerli arkadaşlarımızın yemin merasiminde yaşananları aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık. Deli dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir. Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımız ile ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı sebebi buna mı dayalı. Nesiniz, kimsiniz, kim ene faydası var? CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? TBMM'nin saygınlığına gölge düşürenler haddini bilsin. Yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren CHP'yi ayıplıyorum."