Meclis'te yemin kavgası. CHP'li Emir: Yemin tutanaklara geçmemiştir, geçersizdir
12.02.2026 16:17
Son Güncelleme: 12.02.2026 16:18
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM'de yemin edeceği sırada yumruklu kavga çıkmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün Meclis'teki yemin kavgasına ilişkin yeminin mikrofonlarda duyulmadığını, geçersiz olduğunu savundu.
İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in Meclis'te yemin edecekleri sırada CHP'nin itirazları üzerine dün kavga çıktı.
Yeni kabine üyeleri, yemin etmek üzere kürsüye davet edildiğinde CHP'li milletvekilleri Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.
CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalkınca AK Partili milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti. Akın Gürlek yeminini bu şekilde etti.
“YEMİN GEÇERSİZDİR”
Konuya ilişkin CHP cephesinden açıklama geldi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yaşanan görüntüler elbette nahoştu. Kimse tasvip etmez." dedi.
Emir, içtüzüğün çiğnendiğini savunarak "Yemin hukuki olarak geçersizdir. Tutanaklara geçmemiştir. Mikrafonlarda duyulmamıştır. Kimsenin duymadığı bir yemin geçersizdir." diye konuştu.