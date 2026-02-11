Meclis'te yemin kavgası. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek istedi bakanlar gecikmeli yemin etti

İçişleri Bakanlığı ailesinin her bir ferdine müteşekkir olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu, vebal benim dedim her fırsatta, bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik." açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, ailesine de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal çevremi hep ihmal ettim. Düğünlere gidemedim, derneklerine gidemedim, cemiyetlerine katılamadım. Ama hep millet için, devlet için dedim. Onlar da hep bizi mazur gördüler. Beraber güzel işler yapıldı. Ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da mislini sevgili Bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşehrim Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin."

"BUGÜNDEN SONRA DA DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ELİMDEN GELDİĞİ KADAR HİZMET ETMEYE GAYRET EDECEĞİM"

Mustafa Çiftçi de Yerlikaya'nın zamanında güzel hizmetleri olduğunu ifade ederek, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.

Kaymakam olarak başladığı mesleğinde bugün itibarıyla 30'uncu yılına girdiğini anlatan Çiftçi, "Allah nasip kısmet etti bu günleri de gördük. Bu günleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhak'ka çok şükrediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla 'Bu bana Rabbimin bir lütfu' diyorum. Benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli, kabiliyetli olduğumdan değil, bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenabıhak bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben zat-ı devletlerine bu görevi bana tevcih, tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçi, "Bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim, gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle." ifadesini kullandı.

Yerlikaya'ya yaptıkları değerli hizmetlerden ve bugüne kadar kendilerine Bakanlığı döneminde öğrettiklerinden, yol gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çok şey öğrendim kendisinden. Çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de Bakanımızdı. Güzel şeyler öğrendik. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Cenabıhak bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Çok meşakkatli bir görev bu. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur, mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakti zamanı geldiğinde huzuru kalple görevi bir başkasına devredebilirim, öyle temenni ediyorum."

ADALET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Adalet Bakanlığı'nda da devir teslim töreni vardı. Yılmaz Tunç, makamını Akın Gürlek'e devretti.

Törende konuşan Yılmaz Tunç, 4 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini, bugün de onur ve gururla görevini Gürlek'e devrettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yolculuğunun uzun bir zamana yayıldığını, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde bulunduğunu anlatan Tunç, "Aradan geçen 2,5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz. Adalet teşkilatının kapasitesini güçlendirmenin onur ve gururunu yaşadık." dedi.

Türkiye'nin son 23 yılda gelişmeye devam ettiğini, demokratik kalkınmasını sürdürdüğünü dile getiren Tunç, bu kapsamda Anayasa ve yasalardaki reform çalışmalarıyla demokratik hukuk devletinin tahkimi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Makamların "milletin emaneti" olduğunu ifade eden Tunç, Bakan Yardımcılığı döneminde mesai arkadaşlığı yaptığı Gürlek'e yeni görevinde başarılar diledi.