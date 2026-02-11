Meclis'te yemin kavgası. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmek istedi bakanlar gecikmeli yemin etti
11.02.2026 09:36
Son Güncelleme: 11.02.2026 17:23
Meclis'te yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin ederken yumruklu kavga çıktı.
Yeni bakanların yemin töreni öncesinde Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Milletvekilleri arasında itiraz üzerine yumruklu kavga çıktı. Yeni bakanlar gecikmeli olarak yemin etti.
İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in Meclis'te yemin edecekleri sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazları üzerine kavga çıktı.
YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ YUMRUKLU KAVGA
TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti. Akın Gürlek yeminini bu şekilde etti.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti.
Ancak CHP, Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Akın Gürlek, yemin etmek üzere kürsüye geldiği sırada, CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktı. Bunun üzerine AK Partili vekiller buna engel oldu. Bu esnada milletvekillerinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Ancak sonrasında AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti.
GÜRLEK VE ÇİFTÇİ GECİKMELİ YEMİN ETTİ
Bu sayede Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yeminleri gerçekleşti. İki bakan da, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başlamış oldu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ
İki bakanlıkta bugün devir teslim törenleri de yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndaki törende Ali Yerlikaya, makamını Mustafa Çiftçi'ye devretti. Yerlikaya törende yaptığı konuşmada, Çiftçi'yi tebrik ederek, "Allah hayırlı, uğurlu etsin. Kalben dua ediyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum." dedi.
Çiftçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, milletin huzuru, güvenliği, esenliği için gece-gündüz demeden 685 bin İçişleri ailesinin ferdiyle beraber canla başla çalışacağına yürekten inandığını belirten Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim, şükranlarımı arz ediyorum. 20 Kasım 1990'da, 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu Bakanlığa geldim. 35 yıl bitti, 36. yıldan gün aldım. O günden bugüne cansiperane mülki idare amirliğinin çeşitli noktalarında hizmet ettik." diye konuştu.
Yerlikaya, ömrün, sınanmalarla geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
“Bazen makamla sınanıyor ama bazen de bu görevlerden 'tamam, buraya kadar, teşekkür ediyoruz' denildiği zaman da yine sınanmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bize ilk Başbakanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu Genel Müdürlük, 5 ilde valilik ve bu Bakanlıkta da nihayetinde Bakan olarak çalışıp, aziz milletimizin desteğini ve duasını alıp bütün arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak, bir aile olarak çalışıp yüz akıyla da ayrılmak şükürler olsun ki bize nasip oldu.”
Yerlikaya, Çiftçi'nin de aynı aşkla, heyecanla, milletin desteğini, duasını alarak yüz akıyla zamanı geldiği zaman görevi teslim edeceğine inandığını ifade etti.
Konuşmaların ardından Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. Çiftçi ve Yerlikaya birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti.
İçişleri Bakanlığı ailesinin her bir ferdine müteşekkir olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu, vebal benim dedim her fırsatta, bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik." açıklamasını yaptı.
Yerlikaya, ailesine de teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Sosyal çevremi hep ihmal ettim. Düğünlere gidemedim, derneklerine gidemedim, cemiyetlerine katılamadım. Ama hep millet için, devlet için dedim. Onlar da hep bizi mazur gördüler. Beraber güzel işler yapıldı. Ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da mislini sevgili Bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşehrim Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin."
"BUGÜNDEN SONRA DA DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ELİMDEN GELDİĞİ KADAR HİZMET ETMEYE GAYRET EDECEĞİM"
Mustafa Çiftçi de Yerlikaya'nın zamanında güzel hizmetleri olduğunu ifade ederek, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.
Kaymakam olarak başladığı mesleğinde bugün itibarıyla 30'uncu yılına girdiğini anlatan Çiftçi, "Allah nasip kısmet etti bu günleri de gördük. Bu günleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhak'ka çok şükrediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla 'Bu bana Rabbimin bir lütfu' diyorum. Benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli, kabiliyetli olduğumdan değil, bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenabıhak bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben zat-ı devletlerine bu görevi bana tevcih, tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.
Çiftçi, "Bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim, gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle." ifadesini kullandı.
Yerlikaya'ya yaptıkları değerli hizmetlerden ve bugüne kadar kendilerine Bakanlığı döneminde öğrettiklerinden, yol gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:
"Çok şey öğrendim kendisinden. Çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de Bakanımızdı. Güzel şeyler öğrendik. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Cenabıhak bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Çok meşakkatli bir görev bu. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur, mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakti zamanı geldiğinde huzuru kalple görevi bir başkasına devredebilirim, öyle temenni ediyorum."
ADALET BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ
Adalet Bakanlığı'nda da devir teslim töreni vardı. Yılmaz Tunç, makamını Akın Gürlek'e devretti.
Törende konuşan Yılmaz Tunç, 4 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini, bugün de onur ve gururla görevini Gürlek'e devrettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yolculuğunun uzun bir zamana yayıldığını, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde bulunduğunu anlatan Tunç, "Aradan geçen 2,5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz. Adalet teşkilatının kapasitesini güçlendirmenin onur ve gururunu yaşadık." dedi.
Türkiye'nin son 23 yılda gelişmeye devam ettiğini, demokratik kalkınmasını sürdürdüğünü dile getiren Tunç, bu kapsamda Anayasa ve yasalardaki reform çalışmalarıyla demokratik hukuk devletinin tahkimi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Makamların "milletin emaneti" olduğunu ifade eden Tunç, Bakan Yardımcılığı döneminde mesai arkadaşlığı yaptığı Gürlek'e yeni görevinde başarılar diledi.
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Gürlek ve Tunç, birbirlerine çiçek takdim etti.
"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZSİZ DURUŞUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Akın Gürlek de konuşmasında Adalet Bakanlığı görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugüne kadarki emekleri için Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformların hayata geçirildiğini anımsatan Gürlek, yargı reformları, insan hakları eylem planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmelerin adalet sisteminin güçlendirilmesine katkılar sunduğunu söyledi.
Adalet sisteminin vatandaşların ortak güvencesi olduğuna işaret eden Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Görev değişiminin "bayrak yarışı" olduğunu dile getiren Gürlek, emaneti daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağını kaydetti. Gürlek, "Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak, daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİM"
Kendisinin yargı teşkilatının içinden geldiğini, hakimlik ve savcılık yaptığını anımsatan Gürlek, "Hakim, savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim." şeklinde konuştu.
MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.
1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.
Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.
Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.
Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.
Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.
İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akın Gürlek, Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hakimliğe terfi etti.
Gürlek Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Gürlek, evli ve 1 çocuk babası.