Meclis'te yeni dönemin ilk polemiği | AK Parti ile İYİ Parti arasında "Tek adam" tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda dün AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti'nin "Tek adam" eleştirisine, AK Parti'den karşılık gelince tansiyon yükseldi. Bu, Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması olarak kayıtlara geçti.

Meclis'te yeni dönemin ilk polemiği | AK Parti ile İYİ Parti arasında "Tek adam" tartışması
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Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemin ilk tartışması AK parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yaşanınca tansiyon yükseldi.

Tartışmayı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in "Tek adam" eleştirisi başlattı. Çömez'e yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'den geldi.

Meclis'te yeni dönemin ilk polemiği | AK Parti ile İYİ Parti arasında "Tek adam" tartışması - 1 Turhan Çömez

Karayel'in kürsü konuşması sırasında İYİ Partili milletvekilleri ayağa kalkınca AK Parti sıralarından da vekillerin ayağa kalması tansiyonu yükseltti.

Tartışma, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın oturuma ara vermesiyle sona erdi.

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