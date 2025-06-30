Meclis'te yeni hafta gündemi yoğun

Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nu yoğun bir gündem bekliyor.



1 Temmuz'da başlaması beklenen tatili ertelenen ve çalışma süresi uzatılan Meclis'te salı ve çarşamba günleri grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.





KOMİSYONDA OLAYLI GÖRÜŞME



İklim kanunu düzenlemesi ve zeytinlik düzenlemesi ele alınacak.



İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren, komisyon aşamasında sert tartışmaların yaşandığı zeytinlik düzenlemesi Genel Kurul'da görüşülecek.



Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifiyle, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülebilecek.



Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, zeytinlik alanlara denk gelmesi ve başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda zeytin ağaçlarının taşınmasına izni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilebilecek.



Zeytin ağaçlarının taşınması masrafından, madencilik faaliyetini yürüten sorumlu olacak.



Teklife göre, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" çıkmadan önce teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçleri için başvuru yapılabilecek .



İKLİM KANUNU DA GÖRÜŞÜLECEK



Genel Kurul'da İklim Kanunu Teklifi de görüşülecek.



Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.



Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.



Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak.



Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 buçuk milyon lira para cezası verilecek.



Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 10 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

