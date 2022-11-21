Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: HDP'li Güzel'in milletvekilliği görüşülecek

Meclis Genel Kurulu’nda yeni haftada, HDP diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık dosyası ele alınacak.



PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafının ardından dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış ve tutuklanmıştı.



Karma Komisyon, 6 oturuma ‘gerekçesiz’ katılmadığı gerekçesiyle, oy çokluğu ile Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı aldı. Son karar yeni haftada Genel Kurul'da alınacak.



Oturama katılanların bir fazlası "evet" oyu kullanırsa, Güzel'in milletvekilliği düşecek.



Genel Kurul'un gündeminde yeni haftada, Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik öngeren kanun teklifi de olacak. Teklifle, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

YETKİSİZ TÜTÜN SATIŞINA HAPİS



Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifi de genel kurul gündemine gelecek.



Teklifle, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

TELEFON KLONLAMALARINA ÖNLEM



Teklifte cep telefonlarına yönelik önemli bir düzenleme de yer alıyor.



Buna göre, kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

BÜTÇE MESAİSİ SÜRÜYOR



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bütçe measisine devam edilecek..

Komisyonda bütçe görüşmeleri Cuma günü tamamlanacak.

