Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

Meclis Genel Kurulu, 9. Yargı Paketinin görüşmelerine başlayacak.



Teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.



Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.



Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.



Hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.



Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 2025 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Komisyon ayrıca , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bütçesini görüşecek.



Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.