Meclis'te yeni haftada gündem yoğun
TBMM, bayram tatili sonrası yeni haftada mesaiye kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.Endonezya Cumhurbaşkanı da Meclis'te hitap edecek.
TBMM, Ramazan Bayramı tatilinin ardından mesaisine yeniden başlıyor.
Haftalık çalışmasına 8 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul'da İklim Kanunu Teklifi ele alınacak.
Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.
Sera gazı emisyonları, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara uymayanlara 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.
ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI DA MESAİ YAPACAK
Yeni haftada Meclis'te araştırma komisyonları da mesai yapacak.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul ve Sakarya Üniversiteleri'nden akademisyenleri dinleyecek.
Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenler, milletvekillerini bilgilendirecek.
ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI GELİYOR
Yeni haftada Ankara'nın önemli bir konuğu da olacak.
Başkent'te temaslarda bulunacak Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek.
Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
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