Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

TBMM, Ramazan Bayramı tatilinin ardından mesaisine yeniden başlıyor.



Haftalık çalışmasına 8 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul'da İklim Kanunu Teklifi ele alınacak.



Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.



Sera gazı emisyonları, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara uymayanlara 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.



ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI DA MESAİ YAPACAK



Yeni haftada Meclis'te araştırma komisyonları da mesai yapacak.



Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul ve Sakarya Üniversiteleri'nden akademisyenleri dinleyecek.



Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.



Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenler, milletvekillerini bilgilendirecek.



ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI GELİYOR



Yeni haftada Ankara'nın önemli bir konuğu da olacak.



Başkent'te temaslarda bulunacak Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek.



Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

