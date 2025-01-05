Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 hafta aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor.

2 MİLYAR TL GSS BORCU SİLİNECEK

Yeni haftada gündemde, Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) yönelik kanun teklifi olacak.



Teklifle, 1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silinecek.

Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak.

AİLE HEKİMİ RAPORU ÜCRETLİ OLACAK



Teklifle ayrıca aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek.



Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.



Genel Kurul, bu düzenlemenin ardından, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.



Teklife göre meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek.



Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULACAK



Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



Teklifle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısı oluşturulacak..



Başkanlık, Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak.



Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

