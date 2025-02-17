Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

Haftalık çalışmasına 18 Şubat Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, ilk olarak sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Teklifi'ni görüşecek.



Teklife göre, Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareketlere 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak.

TESK ve TOBB'un KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar artırılabilecek.



SİBER GÜVENLİK KANUNU



Genel Kurul'da Siber Güvenlik Kanunu Teklifi de görüşülecek. Teklife göre, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.



Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştirenlere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlara 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırmak için kurulan komisyon, yeni haftada çalışma usulü ve takvimini belirleyecek. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.