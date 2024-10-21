Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, Tüketicinin Korunmasına yönelik Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



Teklife göre Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek.



Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

LÜBNAN TEZKERESİ 1 YIL UZATILIYOR



Lübnan tezkeresi de Genel Kurul gündemine gelecek.



Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.



9. YARGI PAKETİ



Genel Kurul,, Lübnan tezkeresinin ardından 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak.



9. Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak,

ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.



Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.



CASUSLUK SUÇUNDA CEZALAR ARTIYOR



Yargı süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik kanun teklifi ise, Salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.



Teklifte muhalefetin "Etki Ajanlığı" düzenlemesi olduğu gerekçesiyle eleştirdiği ve 9. yargı paketinden çıkarılan casusluk suçlarına cezaları ağırlaştıran madde de yer alıyor.



Düzenlemeyle Devletin güvenliği veya yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.



BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR



Meclis bütçe mesaisi ise yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Kopmisyonu'na, 2025 bütçesinin sunumunu yapacak..

