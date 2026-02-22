Meclis'te yeni haftada gündem yoğun

Meclis'te yeni haftada, Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme görüşülecek.

İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Söz konusu Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek.

Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

KAÇAK GİRİŞE 14 KATI KADAR CEZA

Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

MECLİS'TEKİ GRUP TOPLANTILARI

Meclis'te yeni haftada Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.