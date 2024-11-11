Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Bütçe maratonu sürüyor

Haftalık çalışmasına 12 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, ilk olarak kamu başdenetçisi seçimi yapılacak.



Ombudsmanlık için, Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul yarışacak.

CASUSLUK SUÇUNDA CEZA ARTIYOR



Seçimin ardından Genel Kurul, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.



Teklifle, casuslukla ilgili yeni suç ihdas edilecek.



Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.



Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.



Noterlik Ücret Tarifesi de her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek.



BÜTÇE MESAİSİ DEVAM EDECEK



Meclis'te yeni hafta bütçe mesaisi de devam edecek.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, salı günü Ticaret Bakanlığı, Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, Cuma günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.



Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

