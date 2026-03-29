Meclis'te yeni haftada gündem yoğun. Doğum izni, sosyal medyaya yaş sınırı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Ekonomi paketinin Genel Kurul'daki görüşmeleri devam edecek. Teklif ile bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artırılması öngörülüyor. Deprem bölgesinde inşa edilen konutlara ilişkin borçlanma bedelleri ve indirim oranlarına ilişkin maddeler de teklifte yer alıyor.

3 uluslararası anlaşma de yine Genel Kurul'da ele alınacak.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ VE DOĞUM İZNİ SÜRESİ

Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif ise; komisyonda görüşülecek.

Teklif sosyal medya ve oyun platformlarına 15 yaş sınırının getirilmesi ve doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngörüyor.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.​​​​​​