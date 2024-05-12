Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni ceza yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde önemli bir düzenleme var. Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni cezalar getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor. Ayrıca 3 defa stokçuluk yapanlara 6 gün iş yeri kapatma cezası geliyor.

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni ceza yolda

Genel Kurulu'nun yeni haftada gündeminde, fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak.

23 maddelik düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor.

3 DEFA STOKÇULUK YAPANA 6 GÜN KAPATMA CEZASI

Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapan 6 gün iş yeri kapatma cezası da verilebilecek.

TEZGAHLAR PAZARCILARA DOĞRUDAN TAHSİS EDİLECEK

Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak. Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasını öngören kanun teklifi'nin görüşmelerine ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.

Salı ve çarşamba günleri de 'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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