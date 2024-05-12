Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni ceza yolda

TBMM Genel Kurulu'nun yeni haftada gündeminde, fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak.



23 maddelik düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor.

3 DEFA STOKÇULUK YAPANA 6 GÜN KAPATMA CEZASI



Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapan 6 gün iş yeri kapatma cezası da verilebilecek.

TEZGAHLAR PAZARCILARA DOĞRUDAN TAHSİS EDİLECEK



Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak. Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK



Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasını öngören kanun teklifi'nin görüşmelerine ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.



Salı ve çarşamba günleri de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

