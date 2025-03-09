Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. Genel kurulda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 13 maddesi kabul edilen teklife göre; Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.



Meclis Genel Kurulu'nda İklim Kanunu Teklifi de ele alınacak. Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları eylem planları doğrultusunda azaltılacak. Teklifle Türkiye Yeşil Taksonomisini de kuracak. İthal edilen malların sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara uymayanlara 5 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapanlaraysa 2 buçuk milyon lira ceze verilebilecek.



Yeni haftada komisyonların da gündemi yoğun olacak. Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu mesaisine devam edecek. Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkilileri Komisyona sunum yapacak.



Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifinin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



Teklifle, Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen cezanın alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Terminal ve durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5 bin liradan, 50 bin liraya kadar ceza kesilecek.



Salı ve Çarşamba günleri ise, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin,, grup toplantıları yapılacak.