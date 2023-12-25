Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde, sona gelindi.

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, Pazartesi akşamı, sona erecek.



Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE

Gündemde, önemli bir düzenleme var. 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.



Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alınacak.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ



Meclis'te yeni haftada gözler bir taraftan da, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda olacak.



Komisyon, İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü ele alacak.



Dışişleri Komisyonu'nun 16 Kasım'da ilk toplantısından, karar çıkmamıştı. "Müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması" gerekçesiyle, toplantı ertelenmişti.



Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin, grup toplantıları yapılacak.

