Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Savunma Sanayii'ne ek kaynak paketi, Lübnan tezkeresi ve 9. Yargı Paketi

Meclis'in yeni haftada gündemindeki en önemli başlık, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi olacak.



Düzenleme, Salı günü, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.



AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması,

gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyor.



Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınacak.



Genel Kurul'da ise, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketinin görüşmelerine başlanacak.

LÜBNAN TEZKERESİ UZATILACAK MI?



Ayrıca Genel Kurul'un, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor.



Birleşmiş Milletler'in Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail'in düzenlediği saldırı ile gündemde.



Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

