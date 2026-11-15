Meclis'te yeni haftada yoğun gündem. Genel Sağlık Sigortası borcuna af, Booking teklifi...

Meclis 'te bütçe mesaisi yeni haftada devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık , İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek. Bütçeye ilişkin sunum yapacak bakanlar milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

Meclis Sanayi, Ticaret ve Enerji komisyonunda ise torba kanun teklifi görüşülecek.

Teklifle, 1 Ocak 2017’den önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ve gecikme zammı siliniyor.

Teklifin yasalaşmasıyla 2 milyon 199 bin 860 kişinin; toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin 896 TL’lik borcu silinmiş olacak.

FON TASFİYESİNDE GÖREVLİLERE YASAL DOKUNULMAZLIK

Torba kanun teklifi ayrıca, olağanüstü fon tasfiyesi kapsamında süreci yürüten banka personeline yasal koruma kalkanı da getiriyor.

Haftalık çalışmasına 10 Kasım Salı günü başlayacak Meclisi Genel Kurulu'nda ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

BOOKING TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Bu teklifin kabul edilmesi durumunda Yabancı Dijital Konaklama Platformları'na ilişkin Kanun Teklifi de ele alınacak.

Düzenleme, 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak. Teklifle, yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.

Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.