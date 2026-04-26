Meclis'te yeni haftada yoğun gündem. Okul saldırıları, fahiş site aidatına sınır

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'da yaşanan okul saldırıları, Meclis 'in gündeminde.

O saldırıları araştırmak için kurulan komisyonun, ilk toplantısını yeni haftada yapması bekleniyor.

Komisyon, okullarda meydana gelen olayları ve çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri araştıracak.

KEYFİ AİDAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Meclis Genel Kurulu ise yeni haftada, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenlemeyle, site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.

Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.

Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.​​​​