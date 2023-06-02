Meclis'te yeni yasama dönemi başladı

TBMM'de yeni dönem başladı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin ediyor.
İLK OTURUMU DEVLET BAHÇELİ YÖNETİYOR
MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla Geçici Meclis Başkanı olarak yönetiyor.
BAHÇELİ, TBMM GEÇİCİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRALDI
Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.
Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019'da devraldığı TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"27. Dönemde TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Cenabıhakk'a, milletimize böyle bir görevde ve böyle bir dönemde hizmet etme imkanı verdiği için şükrediyorum. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise çok nadir bir şekilde nasip olacak bir mazhariyettir."
Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN
Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.
Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıyor.
Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip ediyor.
KILIÇDAROĞLU VE MUHALEFET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ AYAĞA KALKMADI
Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.
Meclis'te İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Sayın vekiller şimdi gündeme geçiyoruz. Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır ama önce Meclis Başkanı sıfatı ile sizleri selamlamak istiyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli vekiller. 14 Mayıs seçimi ile tecelli eden TBMM'nin ilk töreninin ant içme töreni öncesi hepinizi selamlıyorum.
Büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin, vekillerimize, siyasi hayatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk turu 14 Mayıs 2023'te, ikinci turu da 28 Mayıs'ta yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı da gönülden kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran müessir akıl TBMM'de mayalanmıştır. Siz vekil arkadaşlarıma önümüzdeki 5 yıllık yasama döneminde başarılar diliyorum."
YEMİN TÖRENİ, BAHÇELİ'NİN ANT İÇMESİ İLE BAŞLADI
TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içiyor.
Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim." şeklindeki yemini ederek görevlerine başlıyor.
Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.
Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDECEK
Meclis'te yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.
Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.
Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.