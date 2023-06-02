Meclis'te yeni yasama dönemi başladı

Büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin, vekillerimize, siyasi hayatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk turu 14 Mayıs 2023'te, ikinci turu da 28 Mayıs'ta yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı da gönülden kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran müessir akıl TBMM'de mayalanmıştır. Siz vekil arkadaşlarıma önümüzdeki 5 yıllık yasama döneminde başarılar diliyorum."

YEMİN TÖRENİ, BAHÇELİ'NİN ANT İÇMESİ İLE BAŞLADI



TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içiyor.



Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim." şeklindeki yemini ederek görevlerine başlıyor.



Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.



Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDECEK



Meclis'te yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.



Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.



Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.