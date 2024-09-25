Meclis'te yeni yasama yılına hazırlık! Tıbbi müdahaleler için acil durum butonu kondu

28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim'de başlayacak TBMM'de temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi. Genel Kurul salonunda yasama faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin işlerlik testleri yapıldı; başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi.

Meclis'te yeni yasama yılına hazırlık! Tıbbi müdahaleler için acil durum butonu kondu

29 Temmuz'daki birleşimin ardından tatile giren TBMM Genel Kurulu,15 ve 16 Ağustos'ta gerçekleşen iki olağanüstü toplantının ardından 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Salı günü yeniden başlayacak.

Yasama yılı öncesi TBMM'de ilgili birimler tarafından yapılan hazırlıklarda sona gelindi.

Bakım onarım çalışmaları kapsamında, TBMM ana binanın zeminde yer alan mermerler ile Şeref Merdivenleri onarılarak bu alanlarda cilalama işlemleri yapıldı.

Tören Salonu'ndaki avizelerin yanı sıra ana binanın cephe aydınlatmaları ile çevre aydınlatma lambaları, tasarruflu led lambalarla değiştirildi.

TBMM'deki tüm ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin periyodik bakımları yapılırken, engelli asansörleri başta olmak üzere TBMM'deki tüm asansörlerin de bakımı yapıldı.

Meclis'te yeni yasama yılına hazırlık! Tıbbi müdahaleler için acil durum butonu kondu - 1

İŞLERLİK TESTİ YAPILDI

Genel Kurul salonunda; yasama faaliyetlerinin etkin ve aksamadan yapılabilmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Genel Kurul'da acil durumlarda hızlı müdahale için Şeref Holü'nde bulunan ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu olarak kullanılan sağlık birimi, milletvekillerine ve personele hizmet veriyor.

'in çalışmalarına ara vermesinin ardından Genel Kurul'da, başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi.

Meclis'te yeni yasama yılına hazırlık! Tıbbi müdahaleler için acil durum butonu kondu - 2

ACİL DURUMDA SAĞLIK EKİBİ 1 DAKİKADA ULAŞACAK

Bu kapsamda, birleşimi yöneten başkanvekilinin acil durumlarda kullanabileceği acil durum butonuna basılması halinde, sağlık ekibi ekipmanı ile Genel Kurul'a yaklaşık 1 dakika içerisinde ulaşacak.

YÜKSEK CAMLARI DAĞCILAR TEMİZLEDİ

Ana binada bulunan parti gruplarına ait makam odaları, kulisler ile grup toplantı salonlarının koltuklarının detaylı temizliği yapılırken, TBMM Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası'nda yüksek yerdeki camlar, dağcılık sertifikalı profesyonel ekipler tarafından temizlendi.

Öte yandan TBMM'de kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunun genel temizliği de yapıldı.

Öne Çıkan Video

Polisi şehit etmişti: Çöp poşeti giydirildi, hayvan taşıma aracına bindirildi!

TÜRKİYE HABERLERİ

81 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

81 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

Küçük Halil İbrahim’in acı ölümü: Babası fark etmedi, traktörün altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...