Meclis'te yine kapılar kitlendi: Kapalı oturuma geçildi, tutanaklar mühürlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kapılar kitlenerek kapalı oturum gerçekleşti. İsrail tehdidi gündemiyle yapılan kapalı oturumun tutanakları mühürlendi.

Meclis'te yine kapılar kitlendi: Kapalı oturuma geçildi, tutanaklar mühürlendi
Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu

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Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Başkan Vekili Karaca, 8 Ekim'de tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplanan Genel Kurul tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu.

Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı.

Meclis'te yine kapılar kitlendi: Kapalı oturuma geçildi, tutanaklar mühürlendi - 1

'teki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi.

Yaklaşık 10 dakika süren oturumda kapalı oturum tutanakları mühürlendi. Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.

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