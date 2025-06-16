Meclis'te yoğun hafta

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu yoğun bir haftaya hazırlanıyor.



Genel Kurul'da Türk silahlı kuvvetlerinde rütbe bekleme sürelerine ilişkin düzenleme ele alınacak.



Teklif yasalaşırsa kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.



NÜFUSU İKİ BİNİN ALTINA DÜŞEN BELEDİYE KÖY OLACAK



Teklifle belediye kanununda da değişiklik öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine beş bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılacak.

Nüfusu iki binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.



YENİ MADEN YASASI



Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda ise maden sahalarına ilişkin yasa teklifi ele alınacak.

Teklife göre zeytinlik alanlarda elektrik ihtiyacına yönelik sınırlı maden faaliyetlerine izin verilecek.

Ancak bu faaliyetlerde zeytin ağaçlarının taşınması veya eşdeğer zeytinlik kurulması şartı aranacak.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.



BAHÇELİ KÜRSÜYE ÇIKACAK



Meclis mesaisi çerçevesinde siyasi partiler de grup toplantılarını yapacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uzun bir aradan sonra ilk kez grup kürsüsünde olacak.

Son olarak 28 Ocak'ta grup konuşması yapan Bahçeli yaklaşık 4 buçuk ay sonra yeniden milletvekillerine seslenecek.