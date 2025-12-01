Meclis'te yoğun mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Teklifle kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak. Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

YANLIŞ BEYAN CEZASI

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak.

11'İNCİ YARGI PAKETİ KOMİSYONDA

Adalet Komisyonu ise çarşamba günü 11'inci Yargı Paketi'ni görüşecek. Teklifle, Covid-19 döneminde yapılan ve erken tahliye imkanı sağlayan düzenleme, 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen ve haklarındaki hüküm kesinleşmeyenleri de kapsayacak.

Böylece ilk etapta 55 bin, zaman içinde 95 bine yakın mahkuma tahliye yolu açılacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bütçe mesaisi sona eriyor. Komisyonda son olarak, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile bütçe teklifinin maddeleri görüşülecek. Genel Kurul'un bütçe mesaisi ise 8 Aralık'ta başlayacak.