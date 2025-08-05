Meclis'teki "süreç" komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak

PKK'nın silah bırakma süreci ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili kurulan komisyon ilk toplantısını bugün saat 11'de Numan Kurtulmuş başkanlığında yapacak.



Komisyonun, Meclis Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantısında isminin belirlenmesi bekleniyor.

Bu konu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda ele alındı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, isim için "Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" ön plana çıkıyor.



İlk toplantında komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek.

Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alıncak.



Komisyonun kararları nasıl alacağı da ilk toplantıda karara bağlanacak.

Numan Kurtulmuş 51 kişilik komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı. Muhalefet içinden 3’te 2 çoğunlukla karar alınmasını önerenler de bulunuyor.



Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak.



Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor



Komisyon ayrıca, uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzını tutacak.

