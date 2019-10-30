Meclis'ten ABD kararlarına tepki

HDP dışındaki dört siyasi parti tarafından kabul edilen Meclis Başkanlığı kararında, "ABD Temsilciler Meclisi'nin bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini esefle kınıyor ve reddediyoruz" denildi.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Genel Kurul gündemine gelen metinde, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı da 'şantaj girişimi' olarak nitelendirildi.



"Düşmanlığı körükleyecek ucuz çıkar hesapları ile yapılan siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz" ifadesi kullanıldı.