Meclis’ten İliç’teki maden faciasına ilişkin komisyon adımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin komisyon kurulması önerilecek. Öneriye ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, “Atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz.” dedi.

Meclis’ten İliç’teki maden faciasına ilişkin komisyon adımı
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz?

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ’daki toprak kaymasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının önerileceğini bildirdi.

Genel Kurulu’nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulhamit Gül, Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kaymasına ilişkin, “Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız.” dedi.

Erzincan’daki olayın Meclis tarafından tüm yönleriyle takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çabayı ortaya koyacaklarını söyleyen Gül, “Gazi Meclis’in, bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde gerek adli gerek diğer çalışmaların, atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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