Meclis'ten 'zehirli bitkiler' raporu: 698'in 83'ü zehirli

Meclis Tıbbi Aromatik Bitkileri (TAB) Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda kullanımı kurala bağlanan 698 bitki türünden 83'ünün zehirli olduğu belirtildi. Bu bitkilerden 73'ü'negatif, 542'si de pozitif olarak sınıflandırıldı. Listede pozitif (P) olarak yer alan bitkiler veya bitki kısımlarının kullanımına belirli şartlarla birlikte izin verilirken, negatif (N) olanların kullanımına izin verilmediği ifade edildi. Listede, Anadolu'da yaygın olan güzelavratotu, kurtboğan, balıkotu, sığırdili, şeytanşalgamı, yabankabağı, Cezayir menekşesi, Ebu Cehil karpuzu, müge, baldıran, mahmude, köpekdili, erkek eğreltiotu, eşekhıyarı, şeytançamı, zakkum, itüzümü ve köpekmemesi gibi türler tek tek sayıldı.



AKTARLARA YAPTIRIM



Hürriyet gazetesinden bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, komisyon raporunda, TAB sektörünün geliştirilmesi amacıyla bazı öneriler de sunuldu. Raporda, "Aktarlarda satışa sunulan TAB'larda doğru bitkinin, doğru kısmının, doğru koşullarda toplanması, kurutulması ve paketlenmesini sağlamak amacıyla aktarlar için yeterlilik koşulu getirilmeli. Aktarlık sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, faaliyeti devam eden aktarlar ile yeni açılacak aktarların yeterliliklerinin ayrı ayrı tanımlanması ve yapılan düzenlemelere aykırı fiillere caydırıcı müeyyidelerin oluşturulması sağlanmalı" denildi.



ECZANELERDE SATILSIN



Raporda ayrıca, "Mevzuatta kabul gören ilgili farmakopelerde yer alan bitkisel ilaçların tek veya karışımlar halinde ambalajları üzerinde endikasyonlarının belirtilerek sadece eczanelerde satılmasının, hekimler tarafından reçete edilmesinin, majistral reçete olarak eczacı tarafından hazırlanmasının ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından geri ödemeye tabi tutulmasının sektörün gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.



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