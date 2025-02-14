Megakentte 90 bini aşkın korsan kitap ele geçirildi
İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda ise korsan diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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