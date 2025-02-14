Megakentte 90 bini aşkın korsan kitap ele geçirildi

İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Megakentte 90 bini aşkın korsan kitap ele geçirildi
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Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise korsan diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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