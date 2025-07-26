Megakentte asayiş iş başında: 4 saat içinde yüzlerce gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.



İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada bin 349 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.



İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 322 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

4 SAAT İÇİNDE 833 GÖZALTI

Uygulama kapsamında 343 bin 414 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 380 şüphelinin de bulunduğu toplam 833 kişi gözaltına alındı.



Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 69 fişek, bin 814 gram uyuşturucu madde, 105 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.



Ekiplerce 233 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yerine idari yaptırım uygulandı.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ



Uygulamada 28 kişiye idari işlem uygulanırken, 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 2 bin 650 paket kaçak sigara ile 25,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Trafik denetimlerinde ise 42 bin 651 araç ile 2 bin 936 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 72 araç ve motosiklet ile 13 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.



Denetimlerde 461 bin 136 lira trafik cezası kesildi.