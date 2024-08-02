Megakentte büyük operasyon: 2 milyon sahte ambalaj ele geçirildi

İstanbul'da bir matbaaya düzenlenen operasyonda çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Megakentte büyük operasyon: 2 milyon sahte ambalaj ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Zeytinburnu ilçesinde matbaa olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde çeşitli markalarda sigara ambalajı üretildiğini belirleyen ekipler, bunların paket haline getirilerek içerisinin doldurulup piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, matbaaya düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı, çeşitli markalarda 137 bin 500 çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusu ile sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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