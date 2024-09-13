Megakentte okul servislerine denetimler sürüyor

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor. Polis ekipleri tarafından aracında yan yazı, işaret ve numaraları eksik olan sürücüye 1280 TL para cezası kesildi.

Megakentte okul servislerine denetimler sürüyor

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekipleri, Beyoğlu Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgelerini kontrol etti.

Denetim sırasında durdurulan bir serviste, araçta bulundurulması gereken yan yazı, işaret ve numaraların eksik olduğu anlaşıldı. Sürücü ve aracın sahibine toplam 1280 lira para cezası kesen ekipler, eksikliklerin tamamlanması için bir haftalık süre verdi.

ekipleri, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'nda oluşturdukları denetim noktasında da okul servislerini kontrol ederken, sürücülere kurallarla ilgili uyarılarda bulundu.

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