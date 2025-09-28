Megakentte otomobil çetesine darbe

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da aynı marka otomobillerin taklit kontak anahtarı uydurulmak suretiyle çalınmaları üzerine çalışma başlattı.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin, çaldıkları araçları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gizledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra bazı araçları parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, bazı araçları ise piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otomobillerle "change" yaptıkları ve bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar ve Bayrampaşa'da 19 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelilerin 8 oto hırsızlığı ve iki kez de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 10 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilirken çalınan araçlardan üçü ele geçirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden A.G'nin (73) çeşitli suçlardan 29, U.K'nin (42) 19, Y.D'nin (45) 15, A.U.K'nin (57) de iki suç kaydı olduğu anlaşıldı.



Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

