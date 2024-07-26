Megakentte yaz sağanakları: Kayganlaşan yolda kamyon devrildi

İstanbul Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle yol kayganlaştı. Bir kamyon devrildi. Sürücü ise hafif yaralandı.

Megakentte yaz sağanakları: Kayganlaşan yolda kamyon devrildi

'da yaz sağanakları bölge bölge devam ediyor.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Mimaroba istikametine seyir halindeki Mehti K. yönetimindeki kamyon, sağanağın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak yaklaşık 2 metre aşağıda bulunan yan yola düşen aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Megakentte yaz sağanakları: Kayganlaşan yolda kamyon devrildi - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta müdahale etti.

Görgü tanıklarından Hasan Zorlu, sağanağın aniden bastırdığını, zeminin ıslanmasıyla aynı istikamette ilerleyen kamyonun kayarak devrildiğini anlattı.

Kaza nedeniyle yolun Avcılar istikametinde yoğunluk oluşurken devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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