Megakentte özel hastanelere son 3 ayda 6 bine yakın denetim

İstanbul'daki özel sağlık kuruluşlarında son 3 ayda 6 bine yakın denetim yapıldı.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentte tüm Türkiye'de olduğu gibi yüksek akademik sağlık hizmetlerinin özel-kamu ayrımı yapmaksızın beraber verildiğini söyledi.



İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün, yüksek kalitedeki akademik sağlık hizmeti sürekliliğinin sağlanması için aralıksız denetimler yaptığını vurgulayan Güner, "İstanbul'da son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim yaptık. Bu denetimlerde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uyguladık. Amacımız, İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.



"ÜST VERİMLİLİKTE DENETİM"



Denetimlerde İstanbul'da farklı yöntemler uyguladıklarının altını çizen Güner, "Olağan denetimlerde zaten mevcut fiziki şartlar, personel durumu, oradaki hizmetin rutin denetimi yapılıyor. Bunun yanında olağan dışı denetimler bizim için daha önemli." diye konuştu.



Ne denetlenecek kurum ne de denetleyecek kişilerin denetimleri bildiğini dile getiren Güner, anlık şekilde göreve çıkan kişilere kapalı zarflarda, gizlenmiş şekilde bu bilgilendirmenin yapıldığına dikkat çekti.