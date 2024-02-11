"Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yayın tarihi belli oldu (Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu)

Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. “Kapıları açılacak çağlar için bismillah!” sloganıyla tanıtılan tarihi dizi 27 Şubat Salı günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.
Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek.
MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU
Dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.
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