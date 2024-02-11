"Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yayın tarihi belli oldu (Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu)

Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek.

MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU Dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.