"Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yayın tarihi belli oldu (Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu)

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatının yanı sıra Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosunda kimler var?

"Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yayın tarihi belli oldu (Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu)

Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. “Kapıları açılacak çağlar için bismillah!” sloganıyla tanıtılan tarihi dizi 27 Şubat Salı günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

"Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yayın tarihi belli oldu (Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu) - 1

Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek.

"Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yayın tarihi belli oldu (Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu) - 2

MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

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