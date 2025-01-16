Mehmet Ağar "Umut davası"nda tanık olarak dinlenecek

Yazar Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ile Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'un öldürülmesine ilişkin faili meçhul cinayetler davası olarak bilinen "Umut davası"nın duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Mumcu ailesinin ve avukatlarının taleplerinin alındığı davada, Mahkeme dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verdi.



Mahkeme, Sanık Oğuz Demir'in ve ailesinin Türkiye'de yaşayıp yaşamadığının araştırılmasına karar verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi