Mehmet Akarca kimdir? İşte Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın biyografisi

Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, görevi sona erecek olan Şeref Malkoç'un yerine Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi



MEHMET AKARCA KİMDİR?



Siirt'in Şirvan ilçesinde 1963'te doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



Uşak, Van, Aydın'da hakimlik, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Akarca, 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.



Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.



Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılan Akarca, evli ve iki çocuk babası.