Mehmet Akarca’nın görev süresi doluyor: Yargıtay’da seçim zamanı

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek.



Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek.



Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.



Akarca 2020 yılında başkanlığa seçilmişti Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak.



Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.



Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.