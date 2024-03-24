imsakiye

Mehmet Akarca’nın görev süresi doluyor: Yargıtay’da yarın seçim zamanı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yargıtay üyeleri yeni Başkanın belirlenmesi için yarın sandık başına gidecek. 348 Yargıtay üyesinin oy kullanacağı seçimlerde, 175 üyenin oyunu alan Yargıtay Üyesi yeni Başkan olacak.

Mehmet Akarca’nın görev süresi doluyor: Yargıtay’da yarın seçim zamanı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 25 Mart’ta dolacak.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtay’ın 348 üyesi, yarın sandığa gidecek.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Haberi Görüntüle

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek.

Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Mehmet Akarca’nın görev süresi doluyor: Yargıtay’da yarın seçim zamanı - 1 Akarca 2020 yılında başkanlığa seçilmişti

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak.

Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...