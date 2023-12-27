Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde anılıyor- Mehmet Akif Ersoy kimdir, ne zaman öldü?

Vatan mücadelesi için Anadolu'ya gitti



Milli mücadeleye desteğini artırmak için Anadolu'ya giden şair, Ankara'ya izinsiz gittiği gerekçesiyle Darul-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'ndeki görevinden azledildi.



Ankara'ya giden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle 5 Haziran 1920'de Burdur milletvekili seçildi.



İstiklal mücadelesinde Anadolu'da etkili olan Akif'in, Kastamonu'daki Nasrullah Camii'nde verdiği vaazı basılarak diğer illere ve cephelere dağıtıldı.



Mehmet Akif Ersoy, 48 yaşında Taceddin Dergahı'na yerleşti ve İstiklal Marşı'nı burada yazdı. 500 lira ödüllü İstiklal Marşı yarışmasına katılmayan milli şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Beyin ricası ve arkadaşı Hasan Basri Beyin teşvikiyle yazmaya başladı.



İstiklal Marşı 17 Şubat'ta Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Bakan Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunan İstiklal Marşı, ayakta alkışlandı. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de "Milli Marş" olarak kabul edilirken, Ersoy kendisine ödül olarak takdim edilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.



Abbas Halim Paşa'nın davetiyle 1923'te Mısır'a giden Ersoy, Kahire Üniversitesinde Türk Edebiyatı dersleri verdi.



Milli şair, Abbas Halim Paşa'nın vefatından sonra rahatsızlanmasının ardından 1935'te Lübnan'a gitti. Lübnan'da sıtmaya yakalanan Mehmet Akif 1936'da Antakya'ya geldi.



Sonrasında İstanbul'a dönen istiklal şairi, Abbas Halim Paşa'nın Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'na yerleşti.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatı



Nişantaşı'nda tedavi gören Mehmet Akif, 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'ndaki dairede 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Mili Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan kabri ve Ankara'dayken yaşadığı, sonrasında da müzeye çevrilen Taceddin Dergahı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.



Doğum tarihi 20 Aralık, vefat tarihi ise 27 Aralık olan Ersoy, "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u anma Haftası" dolayısıyla da çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.