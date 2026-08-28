Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para talep eden 1'i avukat 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy 'a ‘tahliye’' vaadiyle yüksek miktarda para isteyen şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

Ersoy'un cezaevinde kendisine yapılan teklifin ardından durumu avukatı aracılığıyla savcılığa bildirdiği belirtilmişti.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında daha sonra iddianame hazırlandı. İddianamede Ersoy'un "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlk olarak mahkeme tarafından eksiklikler gerekçesiyle savcılığa iade edilen iddianame, daha sonra İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ersoy'un ilk duruşmasının 10 Eylül'de görülmesi bekleniyor.