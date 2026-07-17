Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy 'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Ersoy ile birlikte yedi sanık, 10 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ersoy'un avukatları duruşma öncesinde davanın basına kapalı görülmesi için başvuruda bulundu.

SUÇLAMALAR NELER?

İddianamede Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor .

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

İddianamede, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Topgül, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 2 Kasım 2025'te gelen ihbarda, "HaberTürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve daha önceden bu kanalda çalışan Merve S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak, kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları" bilgisinin yer aldığı ifade ediliyor.

Bu ihbarın ardından suç örgütüne yönelik soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarlara istinaden yürütülen soruşturmada eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün sanık Mehmet Akif Ersoy'un elebaşılığında ve anlatımda adı geçen birtakım üyelerden oluştuğu kaydediliyor.

Suç örgütünün özellikle uyuşturucu maddelerden olan kokainin kişiler üzerindeki etkisini, hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt elebaşı Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı, partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı aktarılıyor.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yer sağlama" suçlarından tefrik kararı verilerek, haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de yer alıyor.