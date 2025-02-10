Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir? (Eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi'nin özgeçmişi)

1953 yılında Araklı'da (Trabzon) doğmuştur. Emekli Yarbay Halit Hamzaçebi'nin oğludur. 1970 yılında İstanbul Bakırköy Lisesi'nden, 1974 yılından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde "Vergi Entegrasyonu" alanında tamamlamıştır.



Kamu görevine Gelirler Genel Müdürlüğünde aday memur olarak başlamış, 09.10.1974 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 06.12.1977 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1983-1984 döneminde staj için 1 yıl süreli olarak A.B.D.'ne gönderilmiştir. İstanbul Defterdarlığı'nda Defterdar Yardımcılığı görevini detaşe olarak yürütmüştür (1986-1990). Ankara Defterdarlığı (1990-1993), Milli Emlak Genel Müdürlüğü (1993-1997), İstanbul Defterdarlığı (1997-1999) ve Gelirler Genel Müdürlüğü (1999-2002) görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri sırasında; Sualtı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme AŞ ile Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur.



22 ve 23. Dönem Trabzon Milletvekili, 24, 25, 26. Dönem İstanbul Milletvekilliği ve 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve 2003-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü olarak görev yapmıştır.



01.06.2010-24.06.2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yapmış. 25 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde TBMM Başkanvekili seçilmiştir. Bu görevini Kasım 2017'ye dek sürdürmüştür.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan 36. Kurultayında Parti Meclisi'ne seçilmiş, 12 Şubat 2018 - 7 Şubat 2019 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.



Halen 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak T.B.M.M.'de görevini sürdürmektedir.



Evli, bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.