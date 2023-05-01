Mehmet Akif İnan kimdir?  Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan'ın biyografisi

Hafızalara "Kudüs Şairi" olarak kazınan usta kalem, gümrük memuru Hacı Müslim İnan'ın oğlu olarak 12 Temmuz 1940'ta Şanlıurfa'da doğdu.



Eğitim hayatına bu kentte başlayan İnan, lise son sınıfı okumak için 1958'de dayılarının bulunduğu ve hayatının dönüm noktası olan Kahramanmaraş'a gitti. Öğrencilik hayatını faal bir şekilde geçiren İnan, aynı yıl bir grup arkadaşıyla ilk deneyimi olan Derya gazetesini çıkardı.



Edebiyata meraklı İnan, liseyi bitirdiği yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ancak 2 yıl sonra okulu bıraktı.



"Yedi Güzel Adam"dan biri



Mehmet Akif İnan, 1960'ta Kahramanmaraş'ta şair, yazar, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı.



İnan, burada fikir ve edebi çalışmalarıyla Türk edebiyatına damga vuran, aralarında Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun da bulunduğu, "Yedi Güzel Adam" olarak milyonların beğenisini kazanan şair ve yazarlardan biri olarak öne çıktı.



Yarıda bıraktığı fakültesine geri dönen İnan, öğrenim hayatını edebiyat, dergi, şiir ve yazarlıkla meşgul olarak sürdürdü. Bu sürede 1962-1964'te Hilal Müessese Müdürlüğü yapan İnan, 1965'te evlendi. 1967'de İnan'ın tek çocuğu Şakire Banu dünyaya geldi.



Eserlerle dolu yıllar



Fikir adamı İnan, 1964-1969 yıllarında Türk Ocağı Genel Başkanlığı da yaptıktan sonra 1969'da Nuri Pakdil ile Edebiyat Dergisi'ni kurdu. Ardından 1969-1972 yıllarında Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzman görevinde bulunan İnan, ilk kitabı "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" adlı eserini 1972'de çıkardı. İlk şiir kitabını ise 1974'te "Hicret" adıyla çıkaran usta kalem, 1976-1990'da ise kurucusu olduğu Mavera Dergisi'nde çeşitli görevlerde bulundu.



Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsünde 1977-1980 yıllarında edebiyat öğretmenliği yapan İnan, bu dönemde eğitim enstitüleri için yazar Oktay Çağlar ile beraber "Yeni Türk Edebiyatı" adlı ders kitabını hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine tayin olan İnan, vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı.



Usta kalem, 1985'te "Din ve Uygarlık" adlı denemeler kitabını çıkardı, ardından 1991'de "Tenha Sözler"i yayınladı.



Ölümsüz eseri "Mescid-i Aksa" şiiri



Milli ve manevi değerlerine bağlı Mehmet Akif İnan'ın ölümsüz eseri ise 1979'da yazdığı "Mescid-i Aksa" şiiri oldu. İlk defa gazeteci yazar Akif Emre tarafından Akıncılar Dergisi'nde yayınlanan şiir, kısa sürede ülke çapında büyük beğeni kazandı.



İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını 42 yıl önce mısralarında anlatan Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarının eskimemesi ve halen güncelliğini koruması ise ölümsüz bir esere imza attığının en büyük kanıtı olma özelliğini taşıyor.



İslam'ın ilk kıblesi olması dolayısıyla dünya Müslümanlarının göz bebeği olan Kudüs'e yönelik İsrail'in saldırılarından duyduğu derin üzüntü, duayen kalem İnan'ın dizelerine yansıdı. Bütün Müslümanların ruhuna hitap eden bu şiiriyle İnan, adeta tüm İslam coğrafyasının da ortak dili olma başarısını gösterip halk arasında "Kudüs Şairi" olarak gönüllere taht kurdu.



Memurları sendikayla buluşturdu



İnan, sendikacılıktaki uzmanlık deneyimini, 1992'de kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Eğitimciler Birliği Sendikasına (Eğitim-Sen) taşıdı. Kısa sürede etrafında yüzlerce memuru bir araya getiren İnan, bugün Türkiye'nin en büyük konfederasyonu Memur-Sen'i kurarak başına geçti ve vefatına kadar bu görevi yürüttü.



Gönül insanı İnan'a, sendikanın Ankara'da 1999'da yaptığı bir mitingin ardından soğuk algınlığı sonrası oluşan zatürre teşhisi konuldu.



Bir süre hastanede yatan ve akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan İnan, 1999'un haziran ayında tedaviden ümidin kesilmesi üzerine, sürekli "Peygamber Diyarı" diye nitelendirdiği memleketi Şanlıurfa'ya döndü. İnan, ramazana denk gelen 6 Ocak 2000'de hayata gözlerini yumdu.



Eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, her yıl başta kurucusu olduğu Memur-Sen'in organizasyonları ve farklı kentlerdeki etkinliklerle anılıyor.