Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.



İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.



Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



NE OLMUIŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında haber spikerleri, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların olduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, birçok isim tutuklandı.



MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.